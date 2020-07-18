Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması yoğunluğu Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları sonrası köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları sonrası köprüde trafik yoğunluğu oluştu. yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1 ay sürecek olan Haliç Köprüsü'ndeki yol bakım ve onarım çalışmaları başladı. 18 Temmuz ile 18 Ağustos arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmaların ilk aşamasının başlamasıyla köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Gece başlayan çalışmalarda ilk olarak Avrupa'dan Asya yönüne doğru 2 şeritli yolun sağ şeridi 1 hafta süreyle kapatılırken daha sonra aynı yolun sol şeridi yine 1 hafta süreyle kapalı kalacak. 1 ay boyunca sürecek çalışmaların ilk etabı ve oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA