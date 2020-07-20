Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışması nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
20.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:00

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışması nedeniyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cumartesi günü, köprünün kara yolu bağlantısındaki derzlerin aşınması sebebiyle başlatılan bakım onarım çalışmaları kademeli olarak sürüyor. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi kapatıldı. Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolunda, Cevizlibağ'dan Haliç Köprüsü'ne kadar sabahın erken saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma, 18 Ağustos'a kadar arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek.

Birinci aşamada köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi, ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Dördüncü aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi, yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

Kaynak: AA

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