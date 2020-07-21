Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor
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Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışması nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor
21.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:38

Haliç Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışması nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cumartesi günü, köprünün kara yolu bağlantısındaki derzlerin aşınması sebebiyle başlatılan bakım onarım çalışmaları kademeli olarak sürüyor.

Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi kapatıldı. Köprü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandığı gözlemlendi.

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolunda, Cevizlibağ'dan Haliç Köprüsü'ne kadar sabahın erken saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma, 18 Ağustos'a kadar 4 aşamalı gerçekleştirilecek.

Birinci aşamada köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi, ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Dördüncü aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi, yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

Kaynak: AA

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