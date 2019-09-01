Haliç köprüsü altında su borusu patladı; yol sular altında kaldı (1)
Özgür EREN / İSTANBUL DHAHaliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı.
01.09.2019 16:56
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı. Yol sular altında kaldı. Eminönü yönü araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı. Yol sular altında kaldı. Eminönü yönü araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA