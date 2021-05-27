Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu
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Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu

Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haliç Kongre Merkezi'nin arkasındaki sokakta bırakılan çanta paniğe sebep oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nin arkasındaki sokakta bırakılan çanta paniğe sebep oldu. Bomba paniği oluşturan çantanın olduğu yere özel harekat ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye yardımıyla patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, saat 20.00'de Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Saka Sokağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki elektrik direğinin altında bırakılan çanta şüpheli paket paniğine sebep oldu. Bunun üzerine sokağın olduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Sokak ise otomobil ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri de sevk edildi. Çantanın sokağa gelen bomba imha ekibi fünye düzeneği kurarak çantayı patlattı. Fünye yardımı ile patlatılan çantanın içi ise boş çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu
Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu
Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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