HALİÇ KIYISINDA OLUŞAN YEŞİLLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Haliç'te kıyısında yeşillik oluştu.
21.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:53
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Haliç'te kıyısında yeşillik oluştu.
Haliç'in Sütlüce Parkı kıyısında oluşan yeşillik havadan da görüntülendi. Belediye ekipleri kıyıda temizlik için çalışma başlattı. Görüntü dökümü------DRONE GÖRÜNTÜLERİ-Haliç Sütlüce Sahili-Yağmurda ağaçlardan dökülüp Haliç'te biriken yapraklar-Temizleme çalışması-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA