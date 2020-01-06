Haliç'deki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı (1)
Haberler » Güncel » Haliç'deki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı (1) - Haber

Haliç'deki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı (1)

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.

06.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:23
Haliç'deki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı (1)
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle 'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler