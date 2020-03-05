Halı yüklü TIR'ın dorsesi, alev alev yandı

05.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:32

OSMANİYE'de, halı yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, dorsedeki halılar, kullanılmaz hale geldi.

?Gaziantep yönünden Adana yönüne giden Mesut K. yönetimindeki 27 R 9021 plakalı halı yüklü TIR, sabah saatlerinde E90 Otoyolu Düziçi Turnikeleri mevkiine geldiğinde, dorsesinde yangın çıktı. Mesut K., çekiciyi dorseden ayırıp, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dorse ise içerisindeki halılarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA