Halı yıkamada korkutan yangın
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Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

Halı yıkamada korkutan yangın

Adıyaman'da, bir halı yıkama işletmesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

23.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:35
Halı yıkamada korkutan yangın

Adıyaman'da, bir halı yıkama işletmesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bulunan Ahmet K'ya ait halı yıkama işletmesinin elektrik tesisatında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden işletme görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan elektrik tesisatına yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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