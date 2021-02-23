Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı
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Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

23.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:57
Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi, taşıdığı halı ve tekstil malzemesi yükü de tamamen yandı.

OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi, taşıdığı halı ve tekstil malzemesi yükü de tamamen yandı.

D400 karayolu Tehçi köyü yakınlarında Mehmet Başak yönetimindeki 80 GN 663 plakalı halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. Kamyonetinin kasa kısmından dumanların yükseldiğini gören Başak, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede aracın tamamını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi, taşıdığı yük de neredeyse tamamen yandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı
Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı
Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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