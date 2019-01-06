Halı Türkiye'nin En Önemli İhraç Kalemleri Arasında Yer Alıyor

Halı sektörü 2018 yılı ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7'lik artışla 2 milyar 266 milyon dolar olarak tamamladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2018 yılının birçok olumsuzluğa rağmen iyi geçtiğini, 2019 yılında bu rakamların daha da fazla artacağına inandıklarını ifade ederek, 2019 yılı hedeflerini 2,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Yenilikçi ürünlerle 2019 yılında yeni pazarlara yöneleceklerini ifade eden Kaplan, "Halı sektörü ülkemiz için büyük önem taşıyor. 2018 yılında ülkemize yönelik sürdürülen ekonomik saldırılar karşısında sektör olarak hazırlıklı değildik ama tecrübemiz ve sahip olduğumuz esneklikler sayesinde bu krizi de başarıyla atlattık. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 4.7'lik artışla 2 milyar 266 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılındaki en önemli hedefimiz, ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde varlığımızı muhafaza etmek ve geliştirmek, yeni hedef pazarlarda ise daha çok firma ile faaliyet göstererek ülke olarak o pazardaki payımızı artırmaktır. Mevcut pazarları korumak ve yeni pazarlarda etkimizi arttırmak için 2019 yılında birçok ülkeye yönelik koordineli faaliyetler düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye'de halı ihracatının merkezi Gaziantep

2018 yılında gerçekleştirilen 2 milyar 266 milyon dolarlık ihracatın 1,5 milyar dolarlık kısmının Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını ifade eden Kaplan, "Türkiye geneli halı ihracatının yüzde 66,5'lik payı yani 1,5 milyar dolarlık kısmı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir. İkinci sırada ise yüzde 25'lik pay ve 566 milyon dolarlık ihracatı ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. İl bazında gerçekleştirilen halı ihracatında Gaziantep'in açık ara önde olduğu ve toplam halı ihracatının yüzde 68,4'üne karşılık gelen 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracatın, tek başına Gaziantep tarafından gerçekleştirildiği, İstanbul'un ise yüzde 22.1'lik pay ve 500 milyon dolarlık ihracat ile ikinci sırada olduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.

Halı ihracatında mal grubu bazında makine halısı Lider

2018 yılı halı ihracatında mal grubu olarak en büyük payın makine halısına ait olduğuna dikkat çeken Kaplan, "2018 yılı halı ihracatımızda yüzde 84,1'lik pay ve 1,9 milyar dolar ihracat ile ilk sırayı makine halısı mal grubu almaktadır. Yüzde 13,2 ile ikinci sırada yer alan tüfte halının ihracat rakamı ise 300 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 51 milyon dolar el halısı ve 9 milyon dolar kilim ihracatı gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Halı ihracatında en önemli ülke Amerika Birleşik Devletleri

2018 yılını değerlendiren Kaplan, ülke grupları dikkate alındığında 720 milyon dolar ile Ortadoğu Ülkelerinin ilk sırada yer aldığını, 604 milyon ile Amerika ülkelerinin takip ettiğini, üçüncü sırada bulunan Avrupa ülkelerine yönelik ihracatın ise 443 milyon gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye'den 173 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Kaplan, yapılan halı ihracatında yüzde 24,8'lik pay ve 563 milyon dolarlık değer ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk sırada yer almasının, Türk Halı Sektörü açısından uzak ve zor bir pazar bulunmadığını, doğru strateji ve faaliyetlerle mal satılamayacak ülkenin bulunmadığını söyledi. Yakın coğrafya ile ilişkilerin kuvvetli kalmaya devam edeceğine değinen Kaplan, Suudi Arabistan'ın yüzde 11,7 ve yüzde 7,5 ile Irak'ın önemli pazarlar olmaya devam ettiğini, ancak Almanya ve Birleşik Krallık'ın ise ilk beş ülke içinde yer alan Avrupa ülkeleri olduğunu, bu durumun ise pazar çeşitlendirmesi açısından sektörün oldukça başarılı bir şekilde dünyanın farklı coğrafyalarına mal satabildiğine dikkati çekti.

Bütün ülkeleri mercek altına alıyoruz

Kaplan, "2019 yılında bütün ülkeleri inceleyeceğiz. Potansiyeli yüksek olan, ancak ülke olarak Türkiye'nin yeterince pay alamadığı önemli ülkelere yönelik bir strateji geliştiriyoruz. Planlı ve hedef odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Farklı ülkelerin kültürleri, tüketici trendleri ve tüketim alışkanlıklarına yönelik pazar araştırmaları ile hedef ülkeleri daha doğru analiz edeceğiz. O ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi daha organize bir şekilde sürdüreceğiz. Fuar katılımı, sektörel heyetler, B2B görüşmeleri, pazar araştırmaları, sektörel tanıtımlar ve sektöre yönelik eğitim ve bilgilendirme programları gibi pek çok yöntemi bir arada ve bir uyum içerisinde kullanarak sektörün gelişimine katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin geleceğine yönelik olumlu beklentiler taşıdıklarını belirten Kaplan, halı sektörünün Türkiye'nin ihracatı içerisinde önemli kalemlerden biri olmaya devam edeceği, küresel pazarlardan alınan payın daha da artacağından emin olduğu vurgusuyla sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA