Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
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Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'da balkondan halı silkelerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Satı Üçgül (53), yaşamını yitirdi.

Antalya'da balkondan halı silkelerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Satı Üçgül (53), yaşamını yitirdi.

Annesinin ölüm haberini alıp gelen kızı Elif Üçgül, "Anne ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4276 Sokakta bulunan 5 katlı Yasemin Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Balkona halı silkelemek için çıkan Satı Üçgül, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül yaşamını yitirdi.

Üç çocuk annesi Satı Üçgül'ün ölüm haberi üzerine gelen kızı Elif Üçgül, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Üçgül, "Annem ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü. Elif Üçgül, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Satı Üçgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
Son dakika haberleri: ANNESİ HALI SİLKELERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ, AĞITLARI YÜREK DAĞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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