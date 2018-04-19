Halı Sektörü Temsilcileri "Domotex" Fuarında Buluşacak

Türkiye'de makine halısı üreticilerinin en önemli buluşma noktası olan "DOMOTEX Türkiye Halı Fuarı", 24-27 Nisan'da Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) iş birliğinde Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen fuarda yeni halı modelleri sergilenecek.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in halıda dünya trendini belirleyen noktada olduğunu ve bu konuda her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

Kapılarını 11'inci kez açacak fuarın sektör için önemine değinen Yıldırım, "Gaziantep halının üretim üssü ve sektörün dünya lideri. Sektörde yer alan firmaların yatırımlarıyla da her geçen gün daha da güçleniyor. Gaziantep halı ve parça halı üretiminde adeta bir dünya devi. Böylesine güçlü bir sektörü, güçlü bir fuar şirketiyle buluşturarak hem Gaziantep hem de sektör için önemli bir başarıya imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin en büyük halı fuarının Gaziantep'te düzenlenmesinin çok önemli olduğunu, fuarın bir yandan kent ekonomisine canlılık katarken, diğer yandan da halı sektörü ve ihracatına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Fuara, 195 yerli ve yabancı firma katılacak.