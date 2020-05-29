Halı sektörü pandemi sürecini değerlendirdi
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Halı sektörü pandemi sürecini değerlendirdi

Telekonferans sistemiyle toplanan ve pandemi sürecinde üretimi ve ihracatı değerlendiren Gaziantepli halıcılar, Haziran 2020 itibarıyla sektörün yeniden toparlanacağına ve ihracatta yeni başarı öykülerine imza atılacağına inandıklarını ifade ettiler.

Halı sektörü pandemi sürecini değerlendirdi
29.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:48

Telekonferans sistemiyle toplanan ve pandemi sürecinde üretimi ve ihracatı değerlendiren Gaziantepli halıcılar, Haziran 2020 itibarıyla sektörün yeniden toparlanacağına ve ihracatta yeni başarı öykülerine imza atılacağına inandıklarını ifade ettiler.

Firmaların olağan üstü önlemlerle üretimlerini sürdürdüğünü ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, önce insan sağlığı ilkesiyle hareket edildiğinin altını çizdi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan başkanlığında telekonferans sistemiyle bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu, Gaziantep Halıcılar Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra en çok ihracat yapan ilk 20 firma temsilcileri ile pandemi sürecinin değerlendirildiği Odalarla İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs salgınının dünya üzerinde ki genel etkilerinin yanı sıra Türkiye'de yaşanan gelişmeler ile salgının üretim ve ihracata etkileri masaya yatırıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaşanan pandemi sürecinin birçok sektör gibi halı sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade ederek sektörün Haziran ayı itibarıyla toparlanmaya başlayacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Firmalar salgına karşı olağan üstü önlemler almıştır

Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde Gaziantepli halı üreticilerinin üretimlerinin sürdürülebilir olması için büyük önlemler aldığının da altını çizen Kaplan, " Sürdürülebilir üretim ve ihracat için Gaziantepli firmalarımızın tamamı salgına yönelik gerekli önlemleri fazlasıyla almıştır. Gerek tesislerin ve ortak kullanım alanlarının sürekli dezenfekte edilmesi gerekse de çalışanın iş yerine girişinden çıkışına kadar kontrolünün sürekliliği, maske kullanımını zorunluluğu, mesafe kurallarına uyumlarının sağlanması, yemekhane düzenlerinin önlemlere uygun hale getirilmesi, işçi servislerinde yeni önlemlerin uygulanması ve sürekli çalışanların kontrolleri alınan önlemler içerisinde yer almaktadır. Bu zorlu süreci elbette birlikte aşacağız. Toplum olarak uyarıları dikkate almak, bireysel olarak üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde hepimiz gerekli önlemleri alarak sürecin sağlığına katkı vermek zorundayız" dedi.

"Pandemi ihracatı olumsuz etkiledi Haziran'da toparlanmaya başlayacağız"

Dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle birçok sektör gibi halı ihracatının da olumsuz etkilendiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, ihracatta yaşanan düşüşün Haziran 2020 itibaren toparlanma sürecine dönüşeceğine inandıklarını ifade ederek, " Birliklerimiz üzerinden 1 Ocak 2020'den bu güne kadar 572 milyon 305 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam 652 milyon 573 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık olarak yüzde 12,3'lük bir gerileme meydana gelmiştir. Mayıs 2020 için baktığımızda ise 1-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 37,8'lik gerilemeyle 74 milyon 362 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Gaziantep bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunda olan halı sektörünün Haziran 2020 itibarıyla alınan önlemler ve dünya genelinde meydana gelen olumlu gelişmeler göz önüne alındığında yeniden toparlama sürecine girecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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