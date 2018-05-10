Halı Sektör Kurulu Başkanlığına Salahattin Kaplan Seçildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında bir araya gelen TİM Halı Sektör Kurulu yeni başkanlarını seçti.

Yapılan oylama sonucunda Salahattin Kaplan yeniden Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanlığı görevine seçilirken başkan yardımcılıklarına ise İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal ve GAHİB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Bükücü seçildi. GAİB Hizmet binasında bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştiren Türkiye Halı Sektör Kurulu sektörle ilgili Türkiye genelindeki veriler paylaşıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'den ocak-nisan döneminde 744 milyon 979 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi. Salahattin Kaplan yönetiminde Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) hizmet binasında toplanan halı sektör kurulu üyeleri, sektördeki gelişmeler ve dünya halı ihracatını değerlendirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, dünyanın artık Türkiye'yi halının merkezi olarak kabul ettiğini belirtti. Türkiye'de halının merkez haline gelmesinde Gaziantep'in büyük rol oynadığını vurgulayan Kaplan, şehirde dokumacılığın çok eskilere dayandığını ifade ederek, kilimcilikle başlanan dokumacılığın yenilenerek halıyla devam ettiğini hatırlattı. 2000 yılından sonra ileri teknolojiye yatırım yapan sektör temsilcilerinin Ünaldı bölgesinde bulunan fabrikalarını da Başpınar OSB'ye taşıdığını anımsatan Kaplan, halıda her geçen gün yenilenerek yola devam ettiklerine dikkati çekti. Hem yurt içi hem de yurt dışında çalışan halıcıların yenilenmeye önem verdiğini ve yenilikçi tasarımlarla göze hitap ettiğini söyleyen Kaplan, "Dünya artık farklı olana bakıyor, farklı olmayanı tercih etmiyor. Bu nedenle dünde kalan bugüne odaklanamıyor ve sektörden kopup gidiyor. Dünü dünde bırakıp 'bugün hatta yarın ne yapabilirim' diyenler geleceğe emin adımlarla yürüyor. İleri teknoloji makinelere ve tasarıma ağırlık veren arkadaşlarımız sektörümüze katkı sunuyor. Halıyı geleceğe yenilenerek taşıyabiliriz, yenilenmezsek sektörü başka ülkeye teslim ederiz. Bu nedenle farklı olana yoğunlaşıyoruz, göze hitap eden tasarımlara ağırlık veriyoruz" dedi.

Türkiye'nin 4 aylık halı ihracatını yeterli bulmayan Kaplan, emeğin karşılığının daha fazla olması gerektiğini vurgulayarak, yeni pazarlara ağırlık vererek halı ihracatını katlayacaklarını dile getirdi. Yeni bir döneme girdiklerini ve bu dönemde sektörü daha yukarı taşımak için mücadele edeceklerini vurgulayan Kaplan, yol arkadaşlarının ve sektör temsilcilerinin de desteğiyle hedeflerine rahat ulaşacaklarını kaydetti.

İhracat verilerine de değinen Kaplan, ilk 4 ayda 744 milyon 979 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını ifade etti. Bu ihracatın ağırlığın makine halısının oluşturduğunu anlatan Kaplan, 630 milyon 471 bin dolarlık makine halısının yanı sıra 93 milyon 716 bin dolarlık tufte halısı, 17 milyon 322 bin dolarlık el halısı ve 747 bin dolarlık kilim ihracatına imza atıldığını vurguladı.

İhracatta Ortadoğu ülkelerinin 226 milyon 949 bin dolarla ilk sırada yer aldığını belirten Kaplan, 197 milyon 885 bin dolarla Amerika ülkelerinin ikinci sırada, 153 milyon 771 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin üçüncü sırada bulunduğunu ifade etti. Kaplan, kalan ihracatı da diğer bölgelerle karşıladıklarını dile getirdi.

İl bazında Gaziantep'in halı ihracatında lider olduğunun altını çizen Kaplan, 497 milyon 675 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilen Gaziantep'i 176 milyon 177 bin dolarla İstanbul'un izlediğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP