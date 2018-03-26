Halı Sahaya Giren Şahıs Bilgisayar ve Çay Çaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halı sahaya giren şahıs, dizüstü bilgisayar ve yarım kiloluk çay çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Doğru'nun işlettiği halı sahayı gözüne kestiren şahıs, sahanın idari kısmının penceresini birkaç denemeden sonra açtı. Tanınmamak için başına kapüşon geçiren şahıs, pencereden içeri girerek, çekmeceleri karıştırmaya başladı. Çekmecede bulduğu bir dizüstü bilgisayarı alan şahıs, daha sonra ise geçtiği kafeterya kısmında yarım kiloluk çay paketini de çalarak kayıplara karıştı.

Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN