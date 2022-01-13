Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde dün gece etkili olan şiddetli fırtınada bir halı sahanın demir direkleri yıkıldı. Fırtına sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Kırklareli'nde dün gece saatte 106 kilometre hızla esen fırtına sebebiyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Fırtınanın ardından Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Şiddetli fırtınada Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın da demirleri yerinden koptu. Halı saha işletmecisi Murat Baytaroğlu, halı sahanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Kırklareli'nde yaşanan fırtınadan sonra gördüğünüz gibi bizim halı sahamız da bu hale geldi. Dün akşam üstünden itibaren önce branda patlaması, daha sonra çelik konstrüksiyonların kopması ile bu hale geldi. Tabii ki sağlam gözüken çelikte de şu anda hasar var. O da şu anda kullanılmaz hale geldi. Tesisimizin çatısı da uçtu, her yer nerdeyse kullanılmaz hale geldi. Yine de şuna şükrediyoruz, burası araçların devamlı kullandığı güzergah, uçan saç parçaları kimseye zarar vermedi. Şu an için 2 milyona yakın zararımız var" dedi. - KIRKLARELİ

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