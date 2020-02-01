Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
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Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

Hakkari'de halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

01.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:33
Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

'de halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Merzan Mahallesi Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Kur Müdürlüğü bünyesindeki halı sahanın çatısında kar birikti.

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
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