Halı sahaların bakımları yapıldı
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Halı sahaların bakımları yapıldı

Halı sahaların bakımları yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hizmetine sunduğu halı sahaların bakımını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içinde vatandaşlara spor yapma imkânı sağladığı halı sahaların bakımına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Seka Park ve Gebze İlçesi Gaziler dağında bulunan halı sahaların bakımı yapıldı.

ZEMİNLER İYİLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan bakım çalışması kapsamında kullanımdan kaynaklı bozulmaların yaşandığı zeminler kaldırıldı. İnce mıcır kullanılarak zeminde iyileştirme çalışması yapıldı. Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından yeni çim serimi gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Bakım çalışmaları ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirildi. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği çok önemli katkıların olduğunu ifade ederek halı sahaların bakımları için de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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Halı sahaların bakımları yapıldı - Haberler
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