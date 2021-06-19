Halı sahaların açılması krampon satışlarını arttırdı
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Halı sahaların açılması krampon satışlarını arttırdı

Halı sahaların açılması krampon satışlarını arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Açılan halı sahalarla birlikte futbol severlerin en önemli ekipmanlarından olan kramponların satışında da artış yaşanıyor.

Açılan halı sahalarla birlikte futbol severlerin en önemli ekipmanlarından olan kramponların satışında da artış yaşanıyor.

Kademeli normalleşme kararları kapsamında açılan halı sahalar futbol severlerin yoğun ilgisine neden oldu. Açıldığı günden beri randevuların dolu olduğu halı saha yoğunlukları krampon satışlarını da olumlu anlamada yansıdı. Krampon futbol oynayanların en önemli ekipmanlarından. Ayağı sarması nedeniyle futbol oynayanlarının tercih ettiği ayakkabılar kalitesine fiyatları değişiyor.

Halı sahaların açılmasıyla futbol ayakkabılarının satışının arttığını dile getiren ayakkabı satıcısı Sabri Koçyiğit, açıklanan karardan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Sabri Koçyiğit, "Yaklaşık 40 yıldır ayakkabı satıcılığı yapıyorum. Halı sahalar kapalıyken bir tane bile ayakkabı satamıyorduk. Karardan sonra halı sahaların açılış haberine çok mutlu olduk. Halı sahalar açıldıktan sonra günde 10-15 çift halı saha ayakkabısı ve krampon satmaya başladık. Fiyatlarımızın da uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen yıl ve yıl fazla satış yapamamıştık. Elimizde olan malları satıyoruz" diye konuşarak ayakkabılara olan talebi değerlendirdi. - ESKİŞEHİR

Halı sahaların açılması krampon satışlarını arttırdı
Halı sahaların açılması krampon satışlarını arttırdı
Halı sahaların açılması krampon satışlarını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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