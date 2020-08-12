Halı sahaların 145 gün sonra yeniden hizmete açılması sevinçle karşılandı Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 145 gün önce geçici olarak kapatılan halı sahaların yeniden hizmete açılması spor sever ve işletmeciler tarafından mutlulukla karşılandı.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 145 gün önce geçici olarak kapatılan halı sahaların yeniden hizmete açılması spor sever ve işletmeciler tarafından mutlulukla karşılandı.

Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığınca açıklanan genelge ile faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalar, yaklaşık 5 ay sonra bugün yeniden spor severlerle buluştu.

Halı saha sahipleri ve çalışanları, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunca belirlenen branşa özgü kurallar kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak müşteri kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelen 7-13 yaş grubu öğrenciler, eğitmenlerinin eşliğinde yarıda bıraktıkları futbol okulu kurslarına devam etti.

Halı saha girişince ateşleri ölçülen çocuklar ellerine dezenfektan uyguladıktan sonra sosyal mesafesine de uyarak antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Bağbaşı Gençlikspor Spor Okulu Başkanı Emre Fidan, AA muhabirine hem kulüp başkanı hemde futbol antrenörü olarak bu kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Öğrencileriyle yeniden kucaklaştıkları için mutlu olduğunu kaydeden Fidan, "Geçirdiğimiz bu pandemi sürecini inşallah en kısa sürede yenerek sağlıklı günlere kavuşuruz. Biz halı saha içerisinde gerekli tüm önlemlerimizi ve sağlık eğitimlerini aldık. Oluşabilecek kötü senaryolara hazırız. Öğrencileri ateş ölçerek içeri alıp sosyal mesafesine uygun şekilde eğitimlerini veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA