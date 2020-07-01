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Halı sahalarda korona virüs sessizliği

- Halı sahalarda korona virüs sessizliği Vakaların arttığı Gaziantep'te halı sahaların kapalı olması Kahramanmaraş'a yaradı Gaziantepli halı sahacılar belirsizliğin kaldırılmasını istiyor Halı sahalar kapalı olunca vatandaş çevre illere gidiyor Ülke genelindeki bazı illerde vaka sayısının...

01.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:30

- Halı sahalarda korona virüs sessizliği

Vakaların arttığı Gaziantep'te halı sahaların kapalı olması Kahramanmaraş'a yaradı

Gaziantepli halı sahacılar belirsizliğin kaldırılmasını istiyor

Halı sahalar kapalı olunca vatandaş çevre illere gidiyor

GAZİANTEP - Ülke genelindeki bazı illerde vaka sayısının son dönemlerde artmasına rağmen hizmete açılan halı sahalar Gaziantep'te ise belirsizliğini koruyor. Vaka sayısının arttığı kentte kapalı olan halı sahalar nedeniyle vatandaşlar çevre illere futbol oynamaya gidiyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de korona virüs salgını süreci sürerken 3 ay kapatılan halı sahalar, 1 Haziran normalleşme sürecinin ardından ise İstanbul, Kahramanmaraş gibi birçok ilde yeniden faaliyetlerine başladı. Vaka sayısı son dönemde hızla artan Gaziantep'te ise halı sahaların açılmasına izin verilmedi. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan halı sahalar nedeniyle bölgedeki spor tutkunları, Adana, Kahramanmaraş gibi çevre illere giderek, futbol maçlarını gerçekleştiriyor. Halı saha işletmecisi Caner Ergenç, zor durumda olduklarını, sürekli bakım yaptıklarını ve standart giderlerinin olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Ergenç, Gaziantep'teki halı sahaların kapalı olması nedeniyle Gazianteplilerin futbol oynamak için Kahramanmaraş'a gittiğini de iddia etti.

"Zor durumdayız"

Caner Ergenç, "Gaziantep'te halı saha işletiyoruz ve 16 Mart'tan beri kapalıyız. Ülke genelinde 1 Haziran tarihinde normalleşme süreci başladı. Ülke genelinde halı sahaların açılacağı söylendi ama Gaziantep'te iş yerlerimizi açmamıza izin verilmedi. Şu anda da bu konuda belirsizlik var. Bu süreçte biz de zor durumdayız. Giderlerimiz var, sürekli bakım yapıyoruz ve iş yerimiz kapalı olduğu için bir gelirimiz yok. O yüzden sıkıntıdayız" dedi.

"Vatandaş top oynamak için Kahramanmaraş'a gidiyor"

Gaziantep'te halı sahaların kapalı olması nedeniyle futbol tutkunlarının Kahramanmaraş'a maç oynamaya gittiğini belirten Ergenç, "Normalleşme süreci sonrası müşterilerden acayip bir talep alıyoruz ama biz kapalı olduğumuz için bu talebe cevap veremiyoruz. Hatta bu süreçte müşterilerimizin futbol oynamak için Kahramanmaraş'a gittiğini duyduk. Adana, İstanbul gibi hemen hemen her kentte halı sahalar açık ama bizde kapalı olduğu için müşteriler açık yerlere gidiyor. Biz bu konuda hiçbir kurumdan cevap da alamıyoruz. Yani düşünün vatandaş Gaziantep'te ikamet ediyor ama Kahramanmaraş'a gidip top oynayıp geri geliyor. Bu da salgını tetikliyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm önlemleri aldık"

İşletmelerinde her türlü tedbiri aldıklarını ve yetkililerin bir açıklama yapmasını beklediklerini de vurgulayan Ergenç, "Halı sahalarda anlık bir temas var. Biz de buna yönelik tüm tedbirleri aldık. Dezenfektan, ateş ölçer, hijyen kuralları gibi gereken her şey hazır. Biz işimizin başında durup çalışmak istiyoruz. Bu konuda yetkililerden ve devlet büyüklerinden de hayırlı haberler bekliyoruz" diye konuştu.

Halı sahalarda korona virüs sessizliği

Kaynak: İHA

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