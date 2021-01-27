Halı Sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2021 Halı Sahaların açılış tarihi nedir?
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Halı Sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2021 Halı Sahaların açılış tarihi nedir?

27.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:39
Halı Sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2021 Halı Sahaların açılış tarihi nedir?

Türkiye'de en çok aratılan konular arsında halı sahaların ne zaman açılacağı ilk sıralarda yer almaktadır. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 15 bin halı saha kapalı durumda bulunuyor. Peki, Halı Sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2021 Halı Sahaların açılış tarihi nedir?

Halı sahalar açılacak mı? sorusu gündemde merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen koronavirüs vakasının ardından pek çok tedbir alındı. Halı sahalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar ise halı sahalar açılacak mı? 2021 halı sahalar ne zaman açılacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Halı Sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2021 Halı Sahaların açılış tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarında yaşanan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme konusu gündeme geldi. Mart ayının ikinci yarısında kısıtlamaların azaltılabileceği söz konusu olabilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir. Bu konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin edilmektedir. Konuyla ilişkili resmi açıklamalar geldilçe haberimizde yer vereceğiz.

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