Halı sahalar ne zaman açılacak? 2021 düğün salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları ve bulaşıcılığı azaltmaya yönelik halı sahalar kapatılmış, yeni kararın korona virüs vaka sayısının durumuna göre belli olacağı bildirilmişti. Halı sahalar ne zaman açılacak? 2021 düğün salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak?

Düğün salonları, internet kafeler ve halı sahalarla ilgili yapılacak açıklamalar vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüş ve aşılama sürecinin hızla devam etmesiyle bu işletmelerle ilgili verilecek karar yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belli bir rakamın altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını bildirmişti. Ancak kesin kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DÜĞÜN SALONU, HALI SAHA VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafelerin açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak Kısıtlama kararları bekleniyor

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.