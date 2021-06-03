Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı
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Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı

Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmenin ikinci adımında faaliyetlerine yeniden başlayan işletmeler arasında yer alan halı sahalar, müşteri kabul etmeye başladı.

1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmenin ikinci adımında faaliyetlerine yeniden başlayan işletmeler arasında yer alan halı sahalar, müşteri kabul etmeye başladı. Sporcuların aylardır hasret kaldıkları yeşil zeminde tedbirler en üst düzeyde tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı kademeli normalleşme ikinci adım tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayan işletmeler arasında bulunan halı sahalar, müşterilerini kabul ediyor. Bu kapsamda haziran ayı boyunca halı sahalar 07.00 - 21.00 saatleri arasında randevulu hizmet sistemiyle sporseverlerin hizmetinde olacak. Bu süreçte halı sahaya maç yapmaya gelen vatandaşlar, evlerinde giyiniyor ve duşların kullanılmasına izin verilmiyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde halı saha işletmecisi olan Servet Uslu, alınan karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tek sıkıntının saat kısıtlaması olduğuna vurgu yapan Uslu, geride bıraktığımız sürecin halı saha işletmecileri adına vahim bir durum olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Pandemi dolayısıyla halı sahaların kapalı olması, bu işten ekmek yiyen 30 bin kişi için işler acısı bir durumdu. Allah'a şükür bu hafta halı sahalar açıldı. Saat kısıtlaması olmasına rağmen yoğun talep var. İnsanlar pandemiden dolayı evlerde kapalı kaldığı için, beslenme bozukluklarının önüne geçemediği için haliyle kendilerini bu şekilde sahalara attılar. Biz aslında bu durumdan kısmen memnunuz, ama saat kısıtlaması mevcut. Bu dönemde talep fazla oldu. Ben bu sektöre yeni girmeme rağmen, halı sahanın zeminini, çevresini başarılı bir şekilde, son derece profesyonel şekilde yaptım. Bunu duyan arkadaşlarımız, dostlarımız, insanlar talep ettiler."

HES kodu sorgulanıyor

Sporseverlere randevulu hizmet verdiklerini anlatan Uslu, tedbirlere en üst düzeyde uyum sağlandığını belirterek, "Buraya maç yapmaya gelen insanlar en başta isimlerini yazdırarak, telefon numaralarını bırakıyor, HES kodlarını veriyorlar ve HES kodu sorgulamaları yapılıyor. Maskeli bir şekilde geliyorlar. Evlerinde giyinerek geliyorlar. Zaten bu sürede terlik, eldiven verilmiyor, duşlar kullanılmıyor. Her tarafta dezenfektan var. Biz tepeden tırnağa halı sahanın hijyenini sağlamış bulunmaktayız. Bunu önemseyen insanlar oluyor. Mesela devre aralarında topları dezenfekte ediyoruz. İnsanların sağlığı için, bu sektörün kapanmaması için gerekli önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

Aylar sonra halı sahaya gelen sporcular, yeşil zemine çıkarak ısınma hareketlerinin ardından maç yaptılar. - ZONGULDAK

Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı
Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı
Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı
Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı
Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Halı sahalar aylar sonra kapılarını açtı - Haberler Spor
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