HALI SAHALAR AYLAR SONRA AÇILDI Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan halı sahalar bugünden itibaren açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan halı sahalar bugünden itibaren açıldı. Kararı sevinçle karşılayan halı saha müdavimleri, sahalarda ter dökmeye kaldıkları yerden devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işletmelerin birçoğu normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılırken halı sahaların açılması bir süre daha ertelenmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün yaptığı açıklamayla halı sahaların açılacağını duyurdu. Duyurunun ardından, halı sahalar, zabıta ekiplerinin denetimiyle bugünden itibaren tekrar açıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir halı sahalardan uzak kalan müdavimleri, bu akşamdan itibaren sahalara dönmüş oldu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Beyoğlu Hasköy'deki halı sahaların işletmeciliğini yapan Gündüz Çetin, salgına karşın her türlü tedbiri aldıklarını belirterek "Bugün çok mutluyuz. Yıllardır burada gençlere hizmet ediyoruz. Gençlerin futbol oynaması bizleri mutlu ediyor. Çünkü evde oturdukça kilo alıyorlar. Bu imkanı bize sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum. Hijyen açısından da elimizden geleni yaptık. Soyunma odalarımızı temizledik ve ilaçladık. Maç öncesinde sporcuların ateşlerini ölçüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. İnşallah hiçbir sorun çıkmadan bu günleri atlatacağız" dedi.

"ÖZLEMİŞTİK"

Futbola olan özlemlerini memleketlerinde, yeşillik alanlarda giderdiklerini fakat halı sahanın yerinin başka olduğunu ifade eden İsmail Bayer "Üç aydır kapalıydı. Bir ara iki haftalığına açtılar sonra tekrar kapattılar. Bugün itibariyle tekrar açıldı, mutluyuz. Özlemiştik. Çayırlarda maçlarımızı yaptık ancak buranın yerini tutmuyor. Burada kale sınırlarımız belli, çizgiler belli. Futbola daha elverişli bir ortam var burada. Bizim gibi amatör futbol severler için daha profesyonel bir alan burası" ifadelerini kullandı. Halı sahada futbol oynamayı özlediğini söyleyen Akif Safi ise "Biz çok bekledik bu günü. Bugün mutluyuz. Açılır açılmaz top oynamaya geldik. Biraz hamladık ama elimizden geleni yapacağız. İnşallah bugünden sonra da bir daha kapanmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA