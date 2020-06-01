Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan halı sahalar, normalleşme dönemi kapsamında bugün açıldı.

Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı
01.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:57
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan halı sahalar, normalleşme dönemi kapsamında bugün açıldı. Halı sahalar futbolseverleri hizmet vermeye başladıktan sonra ilk futbol maçları yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda halı saha futbol maçları yapılmaya başlandı. Sarıyer'de oynanan maçta bir kişinin maske takması kameralara yansıdı. Normalleşme sürecinde açılan halı sahalarda soyunma odaları, duş alanları tedbir amaçlı kapalı tutulacak. 2,5 ay sonra Sarıyer'de bulunan halı sahasını açarak hizmet vermeye başlayan Hakan Güven, "İşletme olarak faaliyet vermeye başladık. Soyunma odalarını kapalı tutuyoruz. Sıcak su ve duş alanlarını da kapalı tutuyoruz. Gelenler gördüğünüz gibi oynuyorlar. Giyinmiş olarak gelip, giyinmiş olarak geri dönüyorlar. Gün içerisinde her taraf temizleniyor. Henüz talep çok yüksek değil." dedi.  

"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİK"

Futbol oynamayı özlediğini söyleyen Halil Bağış, "Futbol oynamayı özledik, sahayı çıkmayı özledik, spor yapmayı ve ter atmayı özledik. Hatta bugün bir haber aldık. Toplu sporlar yapılmayacak diye. Çok üzüldük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni aradık. Daha sonra yapılacağını söylediler. Biz de artık özlemimizi gidermeye geldik. Futbol oynarken çok fazla dikkat edebileceğimiz bir şey yok işin açıkçası. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hiç birimiz de pozitif vaka rastlanmadı. O yüzden sahamız da dezenfektan kurallarına uyuyor. Geçen hafta temizledi, dezenfekte ettirdi. Biz takip ettik. O yüzden bir korkumuz yok." şeklinde konuştu.Halı sahalarda en büyük sıkıntının kaleci bulmak olduğu ve pandemi sürecinde kolay kaleci bulabildiniz mi sorusuna Halil Bağış, "Halı sahada en büyük sıkıntı zaten kaleci bulmaktır. Bunu herkes bilir. Biz kaleci bulmakta zorlandık. Bir tane kalecimiz vardı. Bir tanesini son dakika bulduk. Hepimiz birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Hiç birimizin yakınında ve kendisinde pozitif vaka olmadığı için gönül rahatlığı ile oynamaya geldik" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Haber
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız Haber
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Haluk Levent Haldun Dormen
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Oyunlar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Halı sahalar açıldı ve ilk maçlar yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 22:57:49. #1.14#
title