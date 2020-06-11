Halı sahalar açıldı, talep arttı
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Halı sahalar açıldı, talep arttı

Halı sahalar açıldı, talep arttı Korona virüs tedbirleri kapsamında halı sahalarda dezenfeksiyon işlemleri her maç arasında yapılıyor Kayseri'de halı sahaların açılmasıyla beraber talep artarken, korona virüs tedbirleri kapsamında her maç arasında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:44

Halı sahalar açıldı, talep arttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında halı sahalarda dezenfeksiyon işlemleri her maç arasında yapılıyor

KAYSERİ - Kayseri'de halı sahaların açılmasıyla beraber talep artarken, korona virüs tedbirleri kapsamında her maç arasında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2.5 ay kapalı kalan halı sahalar normalleşme süreciyle beraber yeniden açıldı. Kayseri'de de futbolseverler yeniden açılan halı sahalara yoğun talep gösteriyor. 1 saatlik maçların oynandığı halı sahalarda, her maç arasında soyunma odaları, duşlar ve maçın oynandığı saha dezenfekte ediliyor.

Halı saha yöneticisi Mesut Tunç, "2.5 ay boyunca kapalı kaldık ve açılınca da talep çok fazla oldu. Telefonlarımız susmadı. Halı sahaların açılmasıyla beraber maçlarımız da başladı. Bu 2.5 aylık süre içerisinde halı sahamızda gerekli bütün dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. Halı sahamıza gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz ve maskesiz kimseyi almıyoruz. Maçtan önce ve maçtan sonra sosyal mesafeye özen gösteriyoruz. Her maçtan sonra duşlarımızı temizliyoruz. Saha içi de günlük dezenfekte oluyor. Bilim kurulunun önerilerini harfi harfine yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Halı sahalar açıldı, talep arttı

Kaynak: İHA

Manşet

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