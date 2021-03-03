Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde, saat kaçta açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Halı sahalar da corona virüs tedbirleri kapatılmıştı. Peki Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde, saat kaçta açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. Kafe ve restoranların açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren halı sahalar da, bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre maçlara ev sahipliği yapmaya başlayacak.

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların açılmasıyla ilgili bazı şehirlere müjde verdi. Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu.

İŞTE HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER

Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.