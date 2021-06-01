Halı sahalar açıldı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halı sahalar açıldı mı?

Halı sahalar açıldı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, Halı sahalar mı? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, Halı sahalar? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halı sahalar açıldı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:14:30. #1.16#

title