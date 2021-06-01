Halı sahalar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, Halı sahalar mı? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, Halı sahalar? İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.