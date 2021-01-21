Halı sahalar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar açılacak mı?

Pandemi sonrası merak edilen konular arasında kaptılan mekanların ne zaman açılacağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen bir soru da "Halı sahalar açılacak mı?" oluyor. Peki, 2021 halı sahalar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Halı sahalar açılacak mı? sorusu gündemde merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen koronavirüs vakasının ardından pek çok tedbir alındı. Halı sahalara koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar ise halı sahalar açılacak mı? 2021 halı sahalar ne zaman açılacak? sorularının cevaplarını merak ediyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası kafeler, hamamlar veya halı sahalar hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 84 MİLYON 993 BİNİ GEÇTİ

Ülkemizde vaka sayıları gün geçtikçe azalıyor ancak dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 84 milyon 993 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 843 bin 866 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 324 bin 631), Brezilya (7 milyon 716 bin 405), Rusya (3 milyon 212 bin 637), Fransa (2 milyon 643 bin 239), İngiltere (2 milyon 599 bin 789), Türkiye (2 milyon 232 bin 35), İtalya (2 milyon 141 bin 201), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 773 bin 540), Kolombiya (1 milyon 666 bin 408), Arjantin (1 milyon 634 bin 834), Meksika (1 milyon 443 bin 544), Polonya (1 milyon 312 bin 780), İran (1 milyon 237 bin 474), Güney Afrika (1 milyon 88 bin 889), Ukrayna (1 milyon 74 bin 93) ve Peru (1 milyon 18 bin 99)."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (195 bin 742), Hindistan (149 bin 471), Meksika (126 bin 851), İtalya (74 bin 985), İngiltere (74 bin 570), Fransa (64 bin 921), Rusya (58 bin 2), İran (55 bin 438), İspanya (50 bin 837), Kolombiya (43 bin 765), Arjantin (43 bin 375), Peru (37 bin 773), Almanya (34 bin 859), Güney Afrika (29 bin 175), Polonya (29 bin 58), Endonezya (22 bin 555), Türkiye (21 bin 295), Belçika (19 bin 644), Ukrayna (18 bin 854), Şili (16 bin 724), Romanya (15 bin 919), Kanada (15 bin 715), Ekvador (14 bin 59), Irak (12 bin 829), Çekya (11 bin 960), Hollanda (11 bin 565) ve Pakistan (10 bin 311)."