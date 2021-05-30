Halı sahalar açılacak mı?
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Halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar açılacak mı?
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Türkiye koronavirüs salgınında yeni döneme geçiyor. Aşılama ve düşen vaka sayılarıyla birlikte yeni dönemde birçok kısıtlamanın kaldırılacağı konuşuluyor. Yarın yapılacak kabine toplantısı öncesi halı sahalar açılacak mı, merak edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de halı sahalar açılacak mı konusu olacak?

HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Halı sahalar hakkında yapılacak düzenlemeler yarınki kabine toplatışı sonrası netleşecek.

1 HAZİRAN OKUL AÇILIYOR MU?

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sonuçlarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

AŞILAMA TAKVİMİ

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

NATO ZİRVESİ

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

NORMALLEŞME PLANI AÇIKLANACAK

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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