Halı Sahalar açık mı? Halı Sahalar açıldı mı? Halı Sahalar ne zaman açılacak?

Halı Sahalar açık mı? Halı Sahalar açıldı mı? Halı Sahalar ne zaman açılacak? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Peki, Halı Sahalar ne zaman açılacak?