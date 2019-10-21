Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı (2) (Ölen...

21.10.2019 11:34

SULTANGAZİ'de halı saha maçı sırasında fenalaşan 37 yaşındaki Ekrem Karakaya , hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Olay Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Geçen cumartesi günü saat 20.00 sularında arkadaşları ile halı saha maçına giden ve ayakkabı atölyesi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ekrem Karakaya, maçın ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Karakaya'ya ilk müdahaleyi birlikte maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Karakaya, hemen arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaşılmasına rağmen, Karakaya'nın yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ANLARI KAMERADAEkrem Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahada oynanan maçları kaydetmek için kurulan kameraya yansıdı. Görüntülerde bir süre futbol oynayan Karakaya'nın bir anda fenalaşması ve ardından hemen arkadaşlarının yardıma koşması görülüyor. Karakaya'yı arkadaşlarının daha sonra taşıyarak halı sahadan çıkarması görüntülere yansıyor.

"HASTANEYİ ARADIĞIMIZDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÖĞRENDİK"Arkadaşlarıyla ara ara halı saha maçlarına gittiği öğrenilen Ekrem Karakaya'nın cenazesi zaman zaman müezzinliğini de yaptığı Sultangazi Hülafa-yi Raşidin Camii'nden kaldırılarak Arnavutköy'deki Memba Mezarlığı'na defnedildi. Karakaya'nın cenaze törenine eşi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Halı saha maçı yaptığı arkadaşlarından Rasim Kaya, "Arkadaşımız halı sahada aniden yere yığıldı müdahale edemedik" dedi. Ekrem Karakaya'nın akrabalarından Ergin Kırmaç ise, "Kendisinin halı saha maçında kalp krizi geçirdiğini söylediler. Biz ilk başta inanamadık, yaşı da genç, 3 çocuğu var. Hastaneyi aradığımızda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öğrendik. Yolda hayatını kaybetmiş, hastaneye yetiştirememişler ' diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ, MAÇIN 33. DAKİKASINDA BİR ANDA OLDUĞU YERE YIĞILDI"Birlikte sık sık halı saha maçı yaptıklarını ve olay anında yanında olduğunu belirten Metin Aykız da " Halı saha maçına gittik her zaman bizimle gelen arkadaşımızdı. İlk yarı boyunca kalede durdu. İkinci yarıda oyuna girdi, maçın 33.dakikasında bir anda olduğu yere yığıldı. Elimizden geldiğince müdahale yaptık, kalp masajı yaptık, 'dili boğazına kaçmıştır' diye düşündük bir tepki vermeyince özel aracımızla hastaneye yetiştirdik sonrasında ölüm haberi geldi. Aktif olarak oynamıyordu ayda 1-2 kere oynardı. Bu son 3 haftadır aktif olarak oynuyordu' şeklinde konuştu.

Tüm gün birlikte olduklarını ve maça da birlikte geldiklerini ifade eden Orhan Aykız ise şunları söyledi: " Akşam maç saatine kadarda beraberdik çocuklarımız da vardı. Birlikte maça gittik. İlk yarıyı oynadık kaledeydi. İkinci yarı kaleler değişti, ben ileride oynuyordum, o defansta oynuyordu, fazlada koşan bir insan değildi, kendisini de yoran bir insan değildi. Baktığımda yere vurduktan sonra yere oturdu. yanına gittiğimde çenesinin kilitlendiğini fark ettim, çenesini açmaya çalıştım açamadım, çenesini açtım, kalp masajı yaptım. Yüzünün morardığını fark ettim hemen arabayla Sultançiftliği Bahat Hastanesi'ne getirdim. Toplam 10 dakika sürmedi bütün olay. Hastaneye getirdiğimizde kucakladım ama öldüğünü fark ettim. Benim 15 yıllık arkadaşım, dün bütün gününü benimle geçirdi ama hiç rahatsızım ya da hastayım demedi."

Ekrem Karakaya, cenaze töreninin ardından Arnavutköy'deki Memba Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul