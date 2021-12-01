DİYARBAKIR (İHA) - Halı sahada yoğun sis altında maç keyfi yaptılar

Diyarbakır'da yoğun sis gece saatlerinde etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 gündür devam eden yoğun sis gecede sürerken, trafikte aksamalara sebep oldu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır halı sahada maç keyfine ara veren vatandaşların ise yoğun sis altında maç keyfi yaptığı görüldü.

Diyarbakır kent merkezi olmak üzere Diyarbakır-Silvan, Diyarbakır- Şanlıurfa ile Diyarbakır-Elazığ arası karayolunda da yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, 4 gündür devam eden ve gecede etkili olan sisle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerlediği görüldü.

Halı sahada yoğun sis altında maç keyfi yaptılar

Öte yandan pandemi nedeniyle 2 yıldır halı sahada maç keyfine ara veren vatandaşlar ise yoğun sis altında maç keyfi yaparken, pandemi nedeniyle maç yapamadıklarını anlatan Mahsum Rençber, pandemiden dolayı ara verdikleri halı sahada oynayamadıkları maçı kar yağsa bile artık oynayacaklarını söyledi.