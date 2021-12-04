Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Akif Göktaş (37), hayatını kaybetti. Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesinde ailesiyle yaşayan Akif Göktaş, dün gece arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı. Göktaş'ın yardımına arkadaşlarıyla halı saha görevlileri koştu. Halı sahanın yakınındaki özel hastaneye götürülen, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göktaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arda, Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahangın güvenlik kamerasına yansıdı.