HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
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HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da halı sahada maç yaparken sakatlanmış gibi yapan Deniz Soner İşisağ (31), panik içinde yanına gelen kız arkadaşı Derya Zorba'ya (26) evlilik teklif etti.

ANTALYA'da halı sahada maç yaparken sakatlanmış gibi yapan Deniz Soner İşisağ (31), panik içinde yanına gelen kız arkadaşı Derya Zorba'ya (26) evlilik teklif etti. Derya Zorba, teklife 'Evet' dedi.

Yerel bir gazetede çalışan Deniz Soner İşisağ, 1,5 yıllık kız arkadaşı Derya Zorba'ya sürpriz evlenme teklifi hazırladı. İşisağ, mesai arkadaşlarının organize ettiği halı sahadaki maçta sakatlanmış numarası yaptı. Bu sırada maçı izleyen İşisağ'ın kız arkadaşı Derya Zorba, panik içinde sahaya indi. Derya Zorba, İşisağ'ın diz çökerek evlenme teklifinde bulunmasıyla şaşkına döndü. Derya Zorba, patlayan konfetiler eşliğinde sürpriz evlenme teklifine 'Evet' dedi.

NİŞAN AĞUSTOS, DÜĞÜN EKİMDE

Bir aydır evlilik teklifi için hazırlandığını aktaran Deniz Soner İşisağ, 'Hepsi rollerini çok iyi oynadı. Derya da beni izlemeye gelmişti. Sakatlanma numarası yapınca panikle sahanın içine girdi. Amacımız onu yanıma getirmekti. Konfetileri patlattık ve evlenme teklif ettim. Teklifi kabul etmez diye düşünmedim, çünkü birbirimize çok aşığız. Birçok zorluk karşısında mücadele edip ilişkimizi sürdürdük. Nihayete erdirdik. Sürprizle taçlandırdık. İnşallah 16 Ağustos'ta nişan, Ekim ayının sonlarına doğru da düğün yapmayı düşünüyoruz. Tabi aileler son kararı verecek, inşallah onlar da desteklerini verir ve bir an önce evleniriz diye konuştu.

'AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ'

Maç izlerken erkek arkadaşının sakatlandığını düşünüp çok korktuğunu anlatan Derya Zorba, Maç izliyorduk sonra herkes '112'yi arayın, buz getirin, bacağı kırıldı, sesini duydum' demeye başladı. Ben bunları duyduktan sonra çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Sonra bir anda dışarı doğru getirdiler ve eğildi yüzüğü çıkarınca ikinci şoku yaşadım. Çok mutlu oldum. Hayatımda hiç unutamayacağım anlardan biri oldu. Beklemediğim bir teklifti. Halı sahada evlenme teklifi aklımın ucundan geçmezdi. Çok mutlu oldum, unutamayacağım bir an. Aklımda aşırı büyük bir şey yoktu ama farklı bir şey yapacağından emindim. Onunla birlikte olduğum için çok mutluyum. İnşallah her şey yolunda gider bir an önce birbirimize kavuşuruz dedi.

HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ
HALI SAHADA SAKATLANMIŞ GİBİ YAPIP, YANINA GELEN KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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