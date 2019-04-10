Halı Sahada Polislere Sürpriz

Kars'ta polislerle halı saha maçı yapan bir takım, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla rakiplerine sürpriz yaparak maç öncesi sahaya pasta ile çıktı.

Halı saha maçına polislerle maç yapan rakip takım, kentte görev yapan ve kendileriyle maça çıkan polislere jest yaparak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü sahada kestikleri pastayla kutladı.

Kars Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerden oluşan takım, maç öncesi sahada ısınırken rakipleri mum ve maytaplarla süsledikleri pastayı sahaya getirdi.

Halı sahada bir araya gelen polisler, alkışlar eşliğinde "polis haftanız kutlu olsun" yazılı pastanın üstündeki mumları üfleyerek söndürdü.

Rakip takımdan Harun Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde polislere sürpriz yaptıklarını söyledi.

Polislerin gece gündüz demeden güven ve huzuru sağlaması adına görev yaptığını anlatan Bekir, "Polis haftası olması dolayısıyla polis arkadaşlarla maç düzenledik. Arkadaşlara maça başlamadan önce sürpriz yaparak pasta kestik. Güzel bir maç olur, tüm polislerin Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Kavga ihbarında sürpriz

Bu arada İstasyon Mahallesi, Taşlıharman Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplere de sürpriz yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adrese intikal ettiği sırada Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan vatandaşlarla karşılaştı.

Vatandaşlar polisleri kutlayarak pasta kesti.

Kaynak: AA