Halı sahada ölen öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Öğrencileri ve meslektaşlarının gözleri önünde kalp krizi geçiren öğretmen, son yolculuğuna öğrenci ve arkadaşlarının omzunda uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te öğrencileri ve arkadaşları ile halı sahada maç yaparken kalbine yenik düşen 37 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Şahin, arkadaşları ve öğrencilerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Şahinbir pozisyon sonrasında fenalaşarak aniden yere yığılmıştı. Mehmet öğretmen'e olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmıştı. Öğrenci ve mesai arkadaşlarının endişeli bekleyişi arasında kalp masajı yapılan öğretmen Mehmet Şahin, kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesine hayatını kaybetmişti.

Öğrenci ve arkadaşlarının omzunda uğurlandı

Gaziantep Adli tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mehmet öğretmenin cenazesi, ailesine teslim edildi. Milli Eğitim camiasında büyük hüzne neden olan Mehmet öğretmen, Ahmet Şireci Cami'nde kılınan cuma namazının ardından Asri Mezarlık'ta defin edildi. Mehmet Şahin'in cenazesi, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının omzunda, dualar ve göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet öğretmenin kız kardeşi ise tabuta sarılarak, ağladı.