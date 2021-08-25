Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı

Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, halı sahada iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, halı sahada iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada gece geç saatlerde futbol oynayan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet T., (21)  Yusuf Ş., (21) ve Sinan İ., (20) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Davut Güloğlu Merve Boluğur
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 01:06:31. #1.14#

title