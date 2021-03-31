Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile 09: 00-19: 00 arası hizmet verecek
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Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile 09: 00-19: 00 arası hizmet verecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler HES kodu ile 09: 00-19: 00 arası hizmet verecek

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Antalya'da halı saha, yüzme havuzu gibi tesislere HES kodu ile girmenin yanı sıra refakatçi, seyirci, misafir alınmaması kaydı ile 09.00-19.00 arası girişlerin yapılabileceğini duyurdu.

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Antalya'da halı saha, yüzme havuzu gibi tesislere HES kodu ile girmenin yanı sıra refakatçi, seyirci, misafir alınmaması kaydı ile 09.00-19.00 arası girişlerin yapılabileceğini duyurdu.

Antalya'da daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00 - 19.00 saatleri arasında çalışabilmeleri kararlaştırıldı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada uygulamanın, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılacağı bilgisini paylaştı. Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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