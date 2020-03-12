Halı saha maçından sonra bıçaklandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Halı saha maçından sonra bıçaklandı - Haber
İzmit, Güncel

Halı saha maçından sonra bıçaklandı

İZMİT'te, halı saha maçından çıkan B.A. (19), arkasından gelen kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

12.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:37
Halı saha maçından sonra bıçaklandı

İZMİT'te, halı saha maçından çıkan B.A. (19), arkasından gelen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı genç ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. halı saha maçından çıktıktan sonra cadde üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada B.A. arkasından gelen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. B.A.'yı bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan B.A.'yı hastaneye kaldırdı. B.A. tedaviye alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD, askerlerinin öldüğü üs saldırısı sonrası İran hedeflerini vurdu Haber
ABD, askerlerinin öldüğü üs saldırısı sonrası İran hedeflerini vurdu
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Haber
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
'Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Ateş Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Halı saha maçından sonra bıçaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 01:35:51. #1.15#