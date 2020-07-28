Halı saha işletmecileri yeniden faaliyete başlamak istiyor Halı saha işletmecileri yeniden faaliyete başlayabilmek için Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Halı saha işletmecileri yeniden faaliyete başlayabilmek için Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necdet Kaya, dilekçeyi sunmak için geldiği Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halı sahaların 4,5 aydır kapalı olduğunu belirten Kaya, "Bu nedenle halı saha işletmecileri ve çalışanları zor durumda. Pek çok işletme kira, personal ve fatura giderlerini karşılayamıyor. Ayırıca kapalı olan halı saha tesisleri bakımsızlıktan çürüme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açılması halinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında halı sahalarda soyunma odalarının kullanılmayacağını aktaran Necdet Kaya, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiye edeceği önlemleri yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Futbol eğitimleri kesintiye uğruyor

Türkiye'de 20 binin üzerinde halı saha olduğunu belirten Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necdet Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halı sahaların aynı zamanda futbol eğitimleri için önemli merkezler olduğunu söylemem gerek. Bu tesisler vasıtasıyla geleceğin futbolcuları futbol eğitimi alıyor. Futbol kulüplerinin altyapılarına da bu tesislerden yeni oyuncular kazandırılıyor. Bu futbol okullarının antrenörleri ve çalışanları da zor durumda."

Kaynak: AA