Halı saha işletmecileri faaliyete geçmek istiyor
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Halı saha işletmecileri faaliyete geçmek istiyor

Hatay'da korona virüs salgını dolayısıyla yaklaşık 100 gündür kapalı bulunan halı saha işletmecileri, artık iş yerlerini açmak istiyor.

Halı saha işletmecileri faaliyete geçmek istiyor
21.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:44

Hatay'da korona virüs salgını dolayısıyla yaklaşık 100 gündür kapalı bulunan halı saha işletmecileri, artık iş yerlerini açmak istiyor. Halı saha işletmecisi Mutia Gürsel Sunar, kafelerin, restoranların açıldığını, halı sahaların da tedbirler kapsamında yeniden açılmasını istediklerini söyledi.

Hatay'da bulunan ve korona virüs salgını dolayısıyla kapalı olan halı sahalar, yeniden faaliyete geçmek istiyor. Halı saha işletme sahipleri, 100 gündür kapalı olduklarını ve birçok işletmenin açılmasına rağmen kendi iş yerlerinin açılmamasına anlam veremediklerini belirttiler. Bazı farklı illerde halı sahaların açık olduğunu ancak Hatay'da hala açılmadığını belirten halı saha işletmecisi Mutia Gürsel Sunar, sporun insanlar için moral, psikolojik rahatlama ve zindelik kazandıracağını da söyledi.

Sunar uzun süreden beri kapalı oldukları için maddi problemlerle de karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İşletmelerimiz için kesinlikle açılma talebimiz var. 100 gündür kapalı bu işletmeler; kira, sigorta, eleman maaşı gibi ciddi ödemeleri söz konusu. Bunları nasıl ödeyeceğimiz ile ilgili de sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü çalışmadığımız için ciddi problemlerle de karşı karşıya kaldık. Normalleşme süreci ile birlikte tedbirli bir sürece girdik ve kafeler, restoranlar, AVM'ler ve birçok kuruluşlar açıldı. Bu kuruluşlar üzerine de bizler de açılma talebinde bulunduk. Fakat üç gün açıldık ve tekrardan kapatıldık. Bu kapatmanın da bir gerekçesi veya durumu olmadı. Alanımız çok geniş ve sosyal mesafenin baya aşıldığı durum. Bu ortamda bizler işletmelerimizin yeniden faaliyete geçmesini istiyoruz. Çünkü çok küçük alanda hizmetler verilirken, daha büyük alanda neden hizmet veremiyoruz" dedi.

Tedbirler alarak yeniden iş yerlerini açmak istediklerini belirten Sunar, "Biz iş yerlerimizde faaliyete başlamak istiyoruz ve belli tedbirlerle başlamak istiyoruz. Dezenfektanlarımız, ateş ölçerlerimiz de mevcut. Devletimizin bize koşulladığı durumların dışında da bizler kısıtlama yaptık. Açık içecek, eldiven gibi şeyler vermiyoruz. Kısıtlamanın en doğru şekilde uygulandığı durum söz konusu. O yüzden de talebimiz açılmamız. Diğer birçok ilde halı sahalar açıkken neden hala Hatay'da kapalı? Biz bunu da soruyoruz, çünkü çalışma hedefimiz var" diye konuştu.

Mutia Gürsel Sunar, sporun vatandaşları güçlendirdiğini belirterek, "Biliyorsunuz ki spor moral, psikolojik rahatlama ve zindelik kazandırır, bu anlamda da daha güçlü olmamızı sağlar. Bu anlamda bize yardımcı olmalarını ve açılmayı bekliyoruz. Bilim Kurulu'na ve Valiliğimize taleplerimiz var. Bize yardımcı olurlarsa gerçekten çok mutlu olacağız" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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