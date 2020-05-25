Halı saha içerisinde kediye yapılanlar vicdanları sızlattı
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Halı saha içerisinde kediye yapılanlar vicdanları sızlattı

Halı saha içerisinde kediye yapılanlar vicdanları sızlattı Önce öldüresiye dövdü sonra ayaklarında tutarak yola fırlattı O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi Esenyurt'ta bir kediye yapılanlar vicdanları sızlattı.

25.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:31

Halı saha içerisinde kediye yapılanlar vicdanları sızlattı

Önce öldüresiye dövdü sonra ayaklarında tutarak yola fırlattı

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kediye yapılanlar vicdanları sızlattı. Bir şahıs elinde sopa ile kovaladığı kediyi halı saha içerisinde yakalayınca önce öldüresiye dövdü. Daha sonra ise ayaklarından tutarak yola fırlattı. Bu kadarına da pes dedirten anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, Esenyurt'ta bulunan bir halı sahanın içerisinde kaydedildi. Halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir şahsın elinde sopa ile önce bir kediyi kovaladığı görülüyor. Şahıstan kaçan kedi kurtulmak için halı saha içerisine girince eli sopalı şahıs, halı sahanın köşesinde kediyi sıkıştırarak önce öldüresiye dövdü. Bir süre sonra hareketsiz kalan kediyi ayaklarından tutarak havada ters döndüren şahıs, kediyi dışarı çıkararak yola fırlattı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından bulunan ağır yaralı kedi, veteriner hekime getirilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaralı kediyi veterinere getiren vatandaşlar kediye işkence yapan şahsın bulunması için şikayette bulundu.

Halı saha içerisinde kediye yapılanlar vicdanları sızlattı

Kaynak: İHA

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