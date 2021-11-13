TEKİRDAĞ (İHA) - - Halı saha hiç bu kadar renkli olmamıştı: Erkekleri kıskandılar halı saha maçına çıktılar

Topuklu kramponlar oynadı, erkekler izledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da TREDAŞ tarafından organize edilen halı saha turnuvasında erkekleri kıskanan kadın personeller, kendi aralarında takım kurup, 'Neden olmasın' sloganıyla halı saha maçına çıktılar. Topuklu kramponların halı saha maçı, maçın erkek seyircileri tarafından büyük beğeni topladı.

Trakya genelinde elektriği sürekli, kaliteli ve kesintisiz vermek için 7 gün 24 saat çalışan TREDAŞ ile çağdaş ve hizmet odaklı vizyonu doğrultusunda hizmetlerinin merkezinde müşteri memnuniyeti bulunan TREPAŞ, halı saha turnuvasında buluştu. Düzenlenen halı saha turnuvası ile yoğun tempoda çalışan personellerinin, temelinde dostluk bulunan sıcak bir rekabet ortamının yaşandığı eğlenceli ve sportif bir etkinliğe katılma imkanı sağlamış oldu.

Topuklu kramponlar oynadı erkekler izledi

Turnuva kapsamında, Trakya genelindeki çalışanlarından oluşan 13 takım Tekirdağ'da bir araya getirilirken, erkeklere inat kadınlarında halı saha maçı yapabileceğini düşünen kurumu kadın çalışanların da iki takım çıkararak turnuvaya dahil oldu. "Neden olmasın" sloganıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek isteyerek turnuvaya dahil olan kadın çalışanlar, turnuva öncesinde sıkı bir hazırlık antrenmanı yaptı. Ardından Bayan Münih ve Real Women adında iki takım kuran çalışanlar, final maçı öncesinde gösteri müsabakası düzenledi. Topuklu kramponlar, halı sahada top koştururken, erkeklerde kadınların halı saha maçına yoğun ilgi göstererek, maçı izledi. TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili'nin santra vuruşu ile başlayan müsabaka, 1-1 sona erdi. Ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Bayan Münih takımı maçtan 5-4 galip ayrıldı. Kadınların halı saha maçı, erkekler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

"Futbol için sadece erkeklere özgü bir spordur algısı bulunuyor"

Maç öncesi kadın çalışanlardan Yaprak Yoruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde, futbol için sadece erkeklere özgü bir spordur algısı bulunuyor. Bu algı, son yapılan organizasyonlar ve yatırımlarla yavaş yavaş değişiyor. Biz de kadınlar olarak alışılagelmiş bu düşünceyi kırmak ve bu değişimleri desteklemek için 'Neden olmasın' diyerek takımlarımızı kurduk ve sahaya çıktık. Sporun kadını erkeği olmadığını göstermek istedik. Bu sayede belki de tüm kadınlarımıza örnek olarak yeşil sahalardaki sayımızı attırabiliriz diye düşündük. Hem eğlendik hem de güzel bir oyun oynayarak erkeklerden oluşan takımlarımıza destek olduk."

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili ise yaptığı açıklamada, "Ortak bir etkinlik yapmak istedik. Bir halı saha turnuvası düzenledik. İnşallah ilk olarak başladık. Geleneksel hale getireceğiz. Bu aktiviteler, sayesinde ekibin ortak birlikteliği, daha çok kaynaşma, grubun gücünü hissetme amaçlarını güttük. Çok heyecanlı ve güzel hatıralar oldu. Sporun her zaman desteklenmesi gerekiyor. Hatta kadın futbol takımızda var. Bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.