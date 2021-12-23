Halı üreticilerinin ihracatta 2022 hedefi 4 milyar dolar - Haberler Ekonomi
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Halı üreticilerinin ihracatta 2022 hedefi 4 milyar dolar

Halı üreticilerinin ihracatta 2022 hedefi 4 milyar dolar
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, bu yıl halı ihracatı için koydukları hedefi tutturduklarını, gelecek yıl da 4 milyar dolarlık dış satım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, bu yıl halı ihracatı için koydukları hedefi tutturduklarını, gelecek yıl da 4 milyar dolarlık dış satım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 1 Ocak-19 Aralık tarihleri arasında 177 ülkeye 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık halı sattığını belirtti.

"Bu yılki hedefimiz 3 milyar dolardı ve bunu yılın 11 ayında yakalayarak, aralıkta hedefimizin üzerine çıktık." ifadesini kullanan Kaplan, sektörün en önemli pazarının 1 milyar 188 milyon 594 bin dolarla ABD, en fazla ihraç edilen ürünün de 2 milyar 570 milyon 335 bin dolarla makine halısı olduğu bilgisini verdi.

Kaplan, şunları kaydetti:

"2021 yılının son sektör kurulu toplantısında 2022 yılı için 4 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. Elbette bu hedefe ulaşmak için sektörümüzün bütün bileşenleri üzerlerine düşenleri yapacaktır. 2022 yılında daha farklı ürünler ve ülkelere göre farklı desenlerle dünya halı pazarında belirleyici olan ülke konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Eğitime yönelik desteklerimiz 2022 yılında da devam edecek. Nitelikli kalifiye iş gücü için eğitim önemli. Gençlerimizin sektöre kazandırılması yönündeki çalışmalarımız da devam edecek."

Halı üreticilerinin ihracatta 2022 hedefi 4 milyar dolar

Halı üreticilerinin ihracatta 2022 hedefi 4 milyar dolar

Halı üreticilerinin ihracatta 2022 hedefi 4 milyar dolar

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AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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