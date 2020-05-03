Halı ihracatçıları yılın kalan 8 aylık döneminden umutlu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşağı yönlü bir hareketlenmenin olduğunu belirterek, "Artık ışık göründü, halıda ihracat patlaması yaşanacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşağı yönlü bir hareketlenmenin olduğunu belirterek, "Artık ışık göründü, halıda ihracat patlaması yaşanacak." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının insan yaşamının yanı sıra dünya genelindeki ülke ekonomilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'de alınan önlemler ve ekonomiye yönelik uygulanan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini aktaran Kaplan, "Sene başında yıllık 3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi dile getirmiştik. Türkiye'deki önlem ve tedbirler nedeniyle 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde herhangi bir revize yapmama kararı aldık. Öte yandan salgında aşağıya doğru bir hareket kendini hissettiriyor. Yani artık ışık göründü, halıda ihracat patlaması yaşanacak. 2020 yılının son 8 aylık döneminde sektörde yeni ihracat başarı öyküsü yazacağımıza gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

Kaplan, 2020 yılın 1 Ocak-27 Nisan tarihlerini kapsayan yaklaşık dört aylık süreçte Türkiye'den 717 milyon 995 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak, tüm dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen 153 ülkeye yapılan bu ihracatın büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye güven arttı"

Kaplan, "dünya devi" diye gösterilen ülkelerin bu süreçte çok ciddi yaralar aldığını, Türkiye'nin ise yaptığı sağlık malzemesi destekleri ve salgınla mücadeledeki başarısıyla farklı bir noktaya konumlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak bu zorlu süreçte Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye yardımseverliğini gösterdi. Bu olumlu tablo hükümete, özellikle de ekonomi ve sağlık yönetimine olan güveni artırdı. Salgın elbet geçecektir. Verilen mücadelenin sonucu olarak ülkemizde salgınla ilgili verilerde son derece olumlu bir tablo görülüyor. Bu olumlu tablo dolayısıyla salgın sonrası ülkemiz ekonomisinin kısa sürede toparlanarak, ekonomik hayatın hızla canlanacağına inanıyoruz. Şüphesiz ki tüm dünyayı etkileyen salgın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında önemli değişimleri de beraberinde getirecektir. Artık salgın sonrasına hazırlanmamız, planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor."

Salgının sağlık ve ekonomi olarak iki ayaklı incelenmesi gerektiğini, sağlıktaki başarının benzer şekilde ekonomide de gösterildiğini dile getiren Kaplan, alınan tedbirlerle hemen hemen toplumun tüm kesimlerine koruma kalkanı oluşturulduğunu ve bu sayede ekonomiye gelebilecek hasarın minimumda kalmasının sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA