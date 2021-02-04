Halı ihracatçıları 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
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Halı ihracatçıları 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

04.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:31
Halı ihracatçıları 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, TİM Halı Sektörü Kurulu toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan ve sektörün 2021 hedeflerinin görüşüldüğü toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaplan, 2021 yılının ilk sektör kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bütün sektörlerde olduğu gibi 2020 yılının halı sektöründe de zorlu bir yıl olduğuna değinen Kaplan, alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, birçok ülkede yaşanan sıkıntıların giderildiğini dile getirdi.

Sektörlerinin ihracatını arttıran sayılı sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Kaplan, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik uygulamaları ile konteyner konusunda yaşanan sıkıntıların da giderilmesi için çalışacaklarını anlattı.

"3 milyar dolarlık hedef belirledik"

Kaplan, yeni pazar arayışlarına devam edeceklerini ve mevcut pazarlardaki paylarını arttırarak sıkıntıların çözülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Salahattin Kaplan, şöyle devam etti:

"En önemli sorunumuz olan ham madde ithalatının önüne geçebilmek için kendi ham maddemizi kendimizin üretebileceği bir tesisin kurulması için çaba sarf edeceğiz. Bu konuyla ilgili ön çalışmaları yapıyoruz. 2020 yılı, hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti ve 2021 yılı için de 3 milyar dolarlık hedef belirledik. Türk iş dünyası, zorlu dönemlerden başarıyla çıkar. Geçen sene bunun en güzel örneği. O yüzden yeni yılda dersimize iyi çalışarak yeni hedefleri de yakalarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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