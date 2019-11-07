'Halı doktorları' can çekişiyor

07.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:05

ANTALYA'da, halı onarımı yapan ve kendilerini 'halı doktorları' olarak adlandıran Doğan ailesi bireyleri, dokuma halılara ilginin azalmasıyla işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Baba mesleğini yapmaya çalıştığını belirten Sami Doğan (26), "Böyle giderse rakibimiz kalmayacak. Son tamirciler biz olacağız" dedi.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde halı tamirciliği yapan Cuma ve oğlu Sami Doğan, kendilerini 'halı doktoru' olarak adlandırıyor. Küçük yaşlarda Aksaray'da halıcılıkla uğraşanların yanında bu işe başlayan Cuma Doğan (55), oğlu Sami'ye halı tamiri ve onarımı yapmayı öğretti. Dokuma halılara ilginin azalmasıyla halı tamiri yapamadıklarını anlatan Cuma Doğan, dokuma halı işleyenlerin artık kalmadığını söyledi. Doğan, "1000 liraya mal olan dokuma halıyı toptancı 500 liraya alıyor. Maliyeti karşılamıyor. Mesleğimiz bitmek üzere" diye konuştu.

Türk kültürünün simgeleri arasında yer alan dokuma halılara turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Cuma Doğan, en büyük eksiklerinin tanıtım olduğunu söyledi. Doğan, "Artık halı dokumayı, tamir etmeyi, bakım yapmayı bilen yok. Türkiye'nin tanıtımı için otellerin, turistik alanların reklamları yapılıyor. Türk kültürünü yansıtmak için de halıcılığın tanıtımının yapılması gerekiyor. Bizler kültürümüzü yaşatmaya çalışan küçük esnafımız, elimizden geldiğince yenileme yaptığımız halıları tarihi Kaleiçi'nde sergileyerek tanıtım yapmaya çalışıyoruz" dedi.'ÇIRAK BULUNMUYOR'Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren halıcıkta artık çırak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Cuma Doğan, gerekli desteği görmediklerini belirtti. Doğan, "Aslında destek görebilsek ekonomiye çok büyük faydaları olacaktır. Örneğin; Manisa Belediyesi kadınlara ipek halıların kenarlarını yaptırıyor. En az 100 kişiye istihdam sağlayarak usta öğreticiler tarafından meslek edindiriyor. Böyle yerler açılıp farklı ülkelere ihraç yapılabilir. Hem mesleğimiz unutulmaz hem de kültürümüze ait halı, kilim gibi ürünler yayılır. Anadolu'nun koyunu olduktan sonra yünümüz olur. İpi eğirecek, boyama ve dokuma yapacak kişilere, sonrasında yapılan ürünleri yenileyen halı tamircilerine iş çıkar" diye konuştu.'SON TAMİRCİLER BİZ OLACAĞIZ'Babası Cuma Doğan'dan öğrendiği halı tamirini yaklaşık 10 yıldır yaptığını aktaran Sami Doğan ise "Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü kazandım; fakat halı tamirini çok sevdiğimi fark ettim. Okulu yarıda bıraktım. Babama yardım etmeye başladım. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Kendimi şanslı görüyorum. Eğer böyle giderse rakibimiz kalmayacak. Son tamirciler biz olacağız" dedi.

Kaynak: DHA